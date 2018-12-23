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В Новокузнецке женщине «оторвало» голову

23 декабря 2018 в 10:27

22 декабря в одном из цехов металлургического предприятия погибла сотрудница, получив серьёзную травму головы.

По словам очевидцев, женщине оторвало голову, было много крови. Работа цеха была приостановлена, место происшествия осматривали сотрудники правоохранительных органов.

Как уточнили в СК, на самом деле сотрудница предприятия получила смертельную травму иного характера – не отсечение головы, а открытую черепно-мозговую травму.

«По предварительной информации, на предприятии были нарушены правила техники безопасности, женщина, которая работала на конвейере, попала в механизм, из-за чего получила открытую черепно-мозговую травму», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что погибшей было 49 лет, у неё осталось двое детей.


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