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В Беловском районе утонул снегоход: погибли двое

23 декабря 2018 в 13:36

Смертельный случай произошел в ночь с 22 на 23 декабря на Беловском водохранилище. Недалеко от села Менчереп под лёд снегоход с тремя пассажирами.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса, трое мужчин решили покататься по замерзшему водоёму на снегоходе и в какой-то момент снегоход провалился. Одному из пассажиров, 28-летнему беловчанину, удалось выбраться из образовавшейся полыньи. А вот двое других мужчин, 32 и 35 лет, водитель и пассажир снегохода, утонули.

На данный момент утонувшие числятся как пропавшие без вести, их ищут несколько водолазов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В частности, проверяют, был ли официально зарегистрирован снегоход и имел ли водитель удостоверение на управление им.


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