Кемеровчанин спас потерявшуюся 81-летнюю бабушку

81-летняя женщина потерялась в Ленинском районе Кемерова. За то время, пока ее разыскивали, пожилую женщину видели в разных частях города. А нашел пенсионерку через 12 часов случайный прохожий.

«Информацию о розыске распространили по сети, скинули ориентировки через систему оповещения кемеровским таксистам. И вот одна из этих ориентировок дала обратную отдачу – мы получили оповещение, что человек найден. К тому моменту мужчина уже успел уйти, так что кто именно привёл бабушку в полицию, не знаем», — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Отмечается, что несмотря на то, что пенсионерка 12 часов блуждала на морозе, в отделе полиции она выглядела здоровой, в медицинской помощи не нуждалась.