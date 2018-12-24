В Новокузнецке иномарка сбила девушку и слетела с дороги

Серьёзное ДТП произошло около 21:30 23 декабря у дома №17 по улице Народная.

Как рассказали в областной ГИБДД, водитель за рулём Nissan X-Trail, двигаясь со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Обнорского, сбил пешехода.

«После того, как водитель сбил пешехода, он столкнулся на стоящий KIA Rio. А после совершил наезд на препятствие — снежный вал — и съехал в дороги», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, девушка находилась на проезжей части без цели её перехода. 24-летняя пострадавшая получила многочисленные ушибы.

Отмечается, что водитель Nissan правил дорожного движения не нарушал и был трезв.

Фото: instagram.com / nvkzdtp.