Блог с тобой ›› Новости ›› В Новокузнецке иномарка сбила девушку и слетела...

В Новокузнецке иномарка сбила девушку и слетела с дороги

24 декабря 2018 в 09:59

Серьёзное ДТП произошло около 21:30 23 декабря у дома №17 по улице Народная.

Как рассказали в областной ГИБДД, водитель за рулём Nissan X-Trail, двигаясь со стороны улицы Достоевского в сторону улицы Обнорского, сбил пешехода.

«После того, как водитель сбил пешехода, он столкнулся на стоящий KIA Rio. А после совершил наезд на препятствие — снежный вал — и съехал в дороги», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, девушка находилась на проезжей части без цели её перехода. 24-летняя пострадавшая получила многочисленные ушибы.

Отмечается, что водитель Nissan правил дорожного движения не нарушал и был трезв.

 

Фото: instagram.com / nvkzdtp.


Читайте также

Content 4 6 900x675
Авария с фурой в Кировском: движение парализовано в обе стороны
Content 4
В Новокузнецке женщине «оторвало» голову
Content icuqc0 jkyg
В Беловском районе утонул снегоход: погибли двое
Content huge 954b11b7 7113 4889 8a43 1e15a6057251
Кемеровчанин спас потерявшуюся 81-летнюю бабушку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?