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В Кемерове появилось ещё одно место для катания на лыжах

24 декабря 2018 в 11:10

В воскресенье, 23 декабря, в столице Кузбасса открыли новую лыжную трассу. Протяженность спортобъекта составляет 1,9 км, трасса располагается на Притомском проспекте и освещается по всей длине.

В торжественной церемонии поучаствовал и мэр города Илья Середюк.

«Несколько сотен кемеровчан уже оценили лыжню. Всё готово для полноценного отдыха – работает чайная, пункт проката. Радует желание кемеровчан проводить выходные активно», — написал мэр Кемерова на своей странице «ВКонтакте».

Глава города пообещал, что местные власти продолжат уделять внимание спортивным объектам в черте столицы Кузбасса.

 

Фото: vk.com/ilyaseredyuk.


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