Кемеровские ветеринары спасают сбитую косулю

Напомним, 18 декабря в Ленинском районе Кемерова автомобиль сбил косулю. Животное обнаружили во дворе дома на Ленина, недалеко от кольца бульвара Строителей. Впоследствии косулю доставили в «Центре помощи диким и экзотическим животным», где ей провели первую операцию.

На днях врачи вновь прооперировали животное.

«Одна задняя нога – самоампутация после травмы (отрыв задней конечности по скакательному суставу), одна передняя – внутрисуставный перелом локтевого сустава. Уже было две операции, прогноз очень осторожный из-за особенностей животного: крайне стрессующее и возбудимое», – рассказали в Центре.

Предполагается, что сейчас животному предстоит длительный курс реабилитации, а также поиск места жительства для него, так как полученные травмы не совместимы с жизнью в дикой природе.

Жители города могут помочь животному. Для косули в Центр, который находится на Советском, 75 (3 корпус КемГУ, вход со двора), можно принести корм: сено хорошего качества, ветви плодовых деревьев, ивы.

Фото: vk.com / «Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово».