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В новогодние праздники изменится движение автобусов

24 декабря 2018 в 14:08

В управлении единого заказчика транспортных услуг рассказали о том, как будет работать пассажирский транспорт в новогодние праздники. Специалисты составили списки отменённых рейсов в праздничные дни.

Так, 30 и 31 декабря 2018 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию субботнего дня. На протяжении всех праздников городские и пригородные автобусные маршруты, а также трамвайные, троллейбусные и таксомоторные маршруты, которые не попали в список отменённых будут работать по расписанию воскресного дня.

Полный перечень пассажирского транспорта и маршрутов, которые отменили в связи с праздничными днями опубликован на сайте «УЕЗТУ».


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