В кемеровском аэропорту возобновятся вечерние рейсы «Кемерово-Москва»

С завтрашнего дня полёты будет осуществлять авиакомпания «Икар».
Вечером 25 декабря вновь можно будет улететь из Кемерова в Москву. Вечерние рейсы будет выполнять авиакомпания «Икар».
«Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время вылета – 21:35. Аэропорт назначения – Шереметьево», – сообщают местные СМИ.
Согласно новому расписанию, рейсы будут выполняться по 10 января. При этом в Москву также можно будет улететь вечером 7 января.
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