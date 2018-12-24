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В кемеровском аэропорту возобновятся вечерние рейсы «Кемерово-Москва»

24 декабря 2018 в 15:16

С завтрашнего дня полёты будет осуществлять авиакомпания «Икар».

Вечером 25 декабря вновь можно будет улететь из Кемерова в Москву. Вечерние рейсы будет выполнять авиакомпания «Икар».

«Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время вылета – 21:35. Аэропорт назначения – Шереметьево», – сообщают местные СМИ.

Согласно новому расписанию, рейсы будут выполняться по 10 января. При этом в Москву также можно будет улететь вечером 7 января.


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