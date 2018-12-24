Самая холодная ночь в Кузбассе: расслабляться рано

Синоптики Кемеровского гидрометцентра, рассказали, где холоднее всего было ночью 24 декабря.

По данным специалистов, самая низкая температура воздуха зафиксирована в посёлке Яя и в Мариинске. Там столбик термометра опустился до -38℃. В Кемерове столбик термометра показывал -32℃, в Новокузнецке было -27℃.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали морозы до -40℃. По их прогнозам, в ближайшие дни морозы будут усиливаться.

«Сейчас холоднее всего по северу региона, потому что на нас спускается холодная воздушная арктическая масса. Сначала она проходит север, потом центральную часть и постепенно дойдёт до юга Кузбасса», — рассказали гидрометцентре.