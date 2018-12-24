Тела утонувших в водохранилище беловчан найдены

Напомним, в ночь на 23 декабря здесь провалился по лед снегоход с тремя мужчинами. 28-летний мужчина сумел спастись, а два его приятеля 35-ти и 32-х лет ушли под лёд вместе со снегоходом.

Выживший кузбассовец рассказал о случившемся родственникам, и те вызвали оперативные службы. Сейчас следователи и спасатели находятся на месте ЧП. В СУ СК РФ по Кемеровской области рассказали о том, как идут поиски тел утонувших беловчан.

«Уже установлено, где находится снегоход, а также тела потерпевших. Но в настоящее время работа спасателей осложняется низкой температурой: водолазы МЧС имеют допуск к погружению только при температуре воздуха -20℃», — сообщили в ведомстве.

В МЧС пояснили, что спасательная операция продолжится только в том случае, если позволят погодные условия. Водолазы погрузятся в воду с соблюдением всех требований безопасности.