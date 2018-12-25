Серьёзное тройное ДТП с фурой на кузбасской трассе (видео)

24 декабря на территории Белова произошла массовая авария.
Как пояснили в ГИБДД Кемеровской области, ДТП произошло на 29 км дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк».
«По предварительным данным, водитель «Тойоты» не выбрал безопасную скорость, не учёл дорожные и метеоусловия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault и фурой», - рассказали в ведомстве.
В результате аварии никто не пострадал, однако транспортным средствам был причинён материальный ущерб.
Видео: vk.com / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112".
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