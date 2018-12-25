Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе студент выпал из окна и сломал позво...

В Кузбассе студент выпал из окна и сломал позвоночник

25 декабря 2018 в 11:50

Инцидент произошёл в воскресенье, 23 декабря, в Новокузнецке. В одном из домов по проспекту Климасенко из окна выпал молодой человек.

«Студент выпал из окна третьего этажа в результате несчастного случая, при непонятных обстоятельствах», - сообщают местные СМИ со ссылкой осведомлённый источник.

Известно, что на место выезжала бригада скорой помощи, которая доставила студента в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего переломы нескольких позвонков, множественные ушибы и алкогольное опьянение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.


Читайте также

Content 1
Серьёзное тройное ДТП с фурой на кузбасской трассе (видео)
Content 1510587852 aecef292469b15cc56e2d81f9f058466 xl
В Кузбассе мать несколько раз ударила сына ножом из-за сожителя
Content 8994bab1 9bfa 4037 84bf 0148b5ed5d41
Беловчанка отдала экстрасенсу 1,6 млн рублей
Content ild
Ильдар Узбеков о Кузбассе: «Удачное название способствует успеху»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?