В Кузбассе студент выпал из окна и сломал позвоночник

Инцидент произошёл в воскресенье, 23 декабря, в Новокузнецке. В одном из домов по проспекту Климасенко из окна выпал молодой человек.

«Студент выпал из окна третьего этажа в результате несчастного случая, при непонятных обстоятельствах», - сообщают местные СМИ со ссылкой осведомлённый источник.

Известно, что на место выезжала бригада скорой помощи, которая доставила студента в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего переломы нескольких позвонков, множественные ушибы и алкогольное опьянение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.