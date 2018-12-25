В Кузбассе мать несколько раз ударила сына ножом из-за сожителя

23-летняя женщина чуть не убила четырехлетнего сына, пытаясь «разжалобить» возлюбленного.

В июле 2018 года обвиняемая вместе с сожителем употребляла алкоголь. В ходе застолья женщина решила выяснить, почему сожитель плохо относится к её четырёхлетнему сыну. В результате между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемая сообщила, что она может забрать ребенка и уехать

«Сожитель ответил, что ему безразлично, даже если она убьет мальчика, и вышел в другую комнату. Женщина разозлилась, взяла нож и несколько раз ударила своего малолетнего сына ножом. На крики ребёнка прибежал мужчина. Он выбил из рук обвиняемой нож и вызвал скорую помощь», — сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела женщине провели психолого-психиатрическую экспертизу. Она признана вменяемой. В следственном комитете отметили, что ранее в связи с тяжелой семейной ситуацией мать отдавала сына в социальное учреждение, однако, позже по решению суда забрала его обратно.

Мальчика госпитализировали, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении его матери заведено уголовное дело, ее лишили родительских прав.