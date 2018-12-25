Беловчанка отдала экстрасенсу 1,6 млн рублей

Увидев по телевизору программу про экстрасенсов, 66-летняя женщина обратилась к ним за дистанционной помощью.

«Позже горожанке позвонил мужчина и представился медиумом. Он убедил её пройти повторный курс снятия порчи и заверил, что она почувствует улучшение и сможет вернуть потраченные 750 тысяч рублей. Женщина, поверив аферисту согласилась на дополнительные сеансы и перевела ещё около 850 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Заподозрив неладное, обманутая пенсионерка обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направленны на установление злоумышленника. Уже удалось установить, что номер телефона, с которого звонили пенсионерке, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».