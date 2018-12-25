Ильдар Узбеков о Кузбассе: «Удачное название способствует успеху»

Управляющий холдинга «Сибуглемет» отметил, что название «Кузбасс» как нельзя лучше отражает экономическую мощь Кемеровской области.

Напомним, 21 декабря Совет народных депутатов Кемеровской области одобрили в первом чтении проект, который предполагает законодательно закрепить название «Кузбасс» за регионом. Теперь, когда вопрос с названием Кемеровской области решен на местном уровне, власти субъекта намерены обратиться к Президенту, чтобы он своим указом внес соответствующие поправки в статью 65 Конституции РФ.

Решением был дан громкий информационный старт подготовке к 300-летию Кузбасса. Однако эксперты сошлись во мнении, что официальный статус приведет и к новым инвестициям в угольную промышленность региона. Большинство сошлись во мнении, что легитимизация более популярного названия – правильный шаг с исторической и экономической точек зрения.

Так, управляющий холдинга «Сибуглемет», учредитель венчурного фонда «CoalFuture» Ильдар Узбеков отметил, что, уровняв «Кемеровскую область» и «Кузбасс» юридически, власти восстановили справедливость по отношению к жителям юга региона.

«Новокузнецк — не только старейший город области, но и столица Кузнецкого угольного бассейна — одного из крупнейших в мире. Более 30% новокузнечан задействованы в угольной промышленности», — подчеркнул Ильдар Узбеков.

Глава «Сибуглемета» уверен, что у закрепления названия «Кузбасс» на законодательном уровне появятся и вполне ощутимые экономические плюсы. Узбеков не исключает, что в названии его венчурного фонда «CoalFuture» может появиться новое слово — отражающее энергетическую мощь Кемеровской области и всей России.

«Именно такие ассоциации возникают у зарубежных партнеров при упоминании Кузбасса», - указал Ильдар Узбеков.

Отметим, что венчурный фонд «CoalFuture» ориентирован на развитие углехимической промышленности на основе интеллектуального, ресурсного и технологического потенциала Кемеровской области. А потому компания вполне сможет использовать в работе термин «Кузбасс» как идентификатор конкретной геологической особенности представляемой территории.

«Удачное название компании способствует экономическому успеху, а значит, повышению эффективности работы фонда на благо региона», - заверил учредитель «CoalFuture».

Теперь, когда инициатива губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва поддержана на местном уровне, власти субъекта намерены обратиться к Президенту за соответствующим указом о внесении соответствующих поправок в статью 65 Конституции РФ. В администрации заверили, что изменения не потребуют каких-либо дополнительных расходов из федерального бюджета.