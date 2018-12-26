Кемерово и Новокузнецк попали в топ городов, где хорошо жить

Согласно «любительским» статистическим данным, столица Кузбасса даже опередила Новокузнецк.

Российский блогер Илья Варламов составил рейтинг городов «Где в России жить хорошо (в 2018)». В топ вошли 15 российских городов, в том числе Кемерово и Новокузнецк. Официальная столица Кузбасса заняла 11-е место, южная столица – 13 строчку.

Как отметил составитель, основными критериями для сравнения стали бюджеты муниципалитетов и численность населения. Так, в Кемерове на одного жителя приходится 38,1 тысяч рублей, а на одного жителя Новокузнецка - 35,1 тысяч рублей.

В тройку лидеров ожидаемо вошли Москва, Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург.