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В Кузбассе перед судом предстанет 14-летний вымогатель

26 декабря 2018 в 10:29

В Тайге перед судом предстанет 14-летний юноша, который обвиняется в разбое и вымогательстве.По версии следствия, с июля 2018 года он вымогал у знакомого 12-летнего мальчика деньги в размере одной тысячи рублей. Потерпевший постоянно оказывал сопротивление, за что вымогатель избивал его. В результате ребенок все-таки отдал деньги.

«В полицию обратилась и бабушка 12-летнего мальчика, которого обвиняемый избивал на протяжении двух месяцев лета», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Кроме того, следствием было установлено, что за несколько дней до этого, подросток ограбил 13-летнего мальчика.

«Он отобрал у него деньги на обед в размере 37 рублей, пригрозив ему физической расправой. На этот раз потерпевший сразу отдал злоумышленнику деньги, но рассказал о случившемся учителям, которые оповестили родителей, а те в свою очередь обратились в полицию», - уточнили в ведомстве.

Сейчас в отношении малолетнего преступника рассматривается предложение о помещении его в центр для несовершеннолетних правонарушителей. Примечательно, что подросток воспитывается матерью и ранее состоял на профилактическом учёте из-за употребления алкоголя.


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