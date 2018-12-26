В Новокузнецке на частном корпоративе выступила Наташа Королёва

В южной столице Кузбасса на новогоднем корпоративе выступила известная певица Наташа Королёва. Видео выступления опубликовали в Сети местные жители.

Как рассказали горожане, вечеринка проходила в популярном новокузнецком клубе-отеле.

Королева исполнила свои песни, в том числе хит «Жёлтые тюльпаны». А позже поделилась видео свое пребывания в Новокузнецке в Инстаграме.

«Мы в Новокузнецке. За окном -33°C, католическое Рождество, салют. Друзья, скоро Новый год, с наступающим!», – написала певица.