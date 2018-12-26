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Смертельное ДТП в Мариинском районе

26 декабря 2018 в 11:07

Страшное ДТП произошло 25 декабря в Мариинском районе Кемеровской областию. Около 19:30 на 202 км трассы «Томск – Мариинск» столкнулись два отечественных авто.

По предварительным данным ГИБДД Кузбасса, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kalina.

«В результате ДТП погиб 45-летний мужчина, который управлял второй машиной. Водителю «Приоры» назначили амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

На фото последствий происшествия видно, что после аварии Lada Kalina превратилась в груду металла.


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