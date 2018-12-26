Как будут ходит автобусы Кемерова в новогоднюю ночь

С 31 декабря на 1 января пассажирский транспорт будет работать до 4:00. Как сообщили в администрации Кемерова, уехать можно будет во все районы города.
Будут работать маршруты:
№ 1т - остановка «Драмтеатр» – ТРК «Променад 2»
№ 4т - остановка «Магазин «Чибис» – остановка «Универсам № 1
№ 5т «д.п. «Комсомольский» – остановка «Драмтеатр»
№ 7т - остановка «Драмтеатр» — остановка «Детский сад»
№ 8т - «д.п. «Шалготарьян» – остановка «Драмтеатр»
№ 11т - «д.п. «21 микрорайон» – остановка «Железнодорожный вокзал»
№ 15т - остановка «Драмтеатр» – «Суховский» – пос. Металлплощадка»
№ 16т - остановка «Драмтеатр» — д.п. «Комсомольский»
№ 23т - «д.п. «Северный» – остановка «Железнодорожный вокзал»
№ 36т - остановка «Драмтеатр» – ТРК «Променад 2»
№ 83т - остановка «Драмтеатр» – д.п. «Комсомольский»
№ 170э - остановка «Универсам № 1» – ж.р. Лесная Поляна
№ 179э - остановка «Главпочтамт» – ж.р. Кедровка.
Всю новогоднюю ночь будет работать телефон справочной службы МБУ «УЕЗТУ» (3842) 57-46-57. Подробное расписание пассажирского транспорта можно посмотреть на сайте мэрии.
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