Как будут ходит автобусы Кемерова в новогоднюю ночь

С 31 декабря на 1 января пассажирский транспорт будет работать до 4:00. Как сообщили в администрации Кемерова, уехать можно будет во все районы города.

Будут работать маршруты:

№ 1т - остановка «Драмтеатр» – ТРК «Променад 2»

№ 4т - остановка «Магазин «Чибис» – остановка «Универсам № 1

№ 5т «д.п. «Комсомольский» – остановка «Драмтеатр»

№ 7т - остановка «Драмтеатр» — остановка «Детский сад»

№ 8т - «д.п. «Шалготарьян» – остановка «Драмтеатр»

№ 11т - «д.п. «21 микрорайон» – остановка «Железнодорожный вокзал»

№ 15т - остановка «Драмтеатр» – «Суховский» – пос. Металлплощадка»

№ 16т - остановка «Драмтеатр» — д.п. «Комсомольский»

№ 23т - «д.п. «Северный» – остановка «Железнодорожный вокзал»

№ 36т - остановка «Драмтеатр» – ТРК «Променад 2»

№ 83т - остановка «Драмтеатр» – д.п. «Комсомольский»

№ 170э - остановка «Универсам № 1» – ж.р. Лесная Поляна

№ 179э - остановка «Главпочтамт» – ж.р. Кедровка.

Всю новогоднюю ночь будет работать телефон справочной службы МБУ «УЕЗТУ» (3842) 57-46-57. Подробное расписание пассажирского транспорта можно посмотреть на сайте мэрии.