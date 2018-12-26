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В Заводском районе Кемерова горит общежитие

26 декабря 2018 в 17:08

26 декабря в Кемерове на Сибиряков-Гвардейцев, 19 загорелось девятиэтажное общежитие.

Как рассказали очевидцы, на месте работали пять машин МЧС России, жильцы с 7-го по 9-й этажи эвакуировались по лестничным маршам. Свидетели предположили, что пожар произошел из-за поджога.

Как пояснили в ГУ МЧС Кузбасса, причина происшествия сейчас устанавливается.

«Произошло возгорание мусора. Эвакуация не проводилась. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных», - пояснили в ведомстве.

 


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