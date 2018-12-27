В Кузбассе стремительно распространяется гонконгский грипп

За неделю в Кузбассе зарегистрировали более 17,7 тыс. случаев ОРВИ. По информации Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, этот показатель вырос на 13,6% по сравнению с предыдущим периодом.

При этом 400 кузбассовцев попали в больницы с осложнённым течением ОРВИ.

«Госпитализировано 400 больных с осложнённым течением ОРВИ, в том числе 344 ребёнка», – сообщили в ведомстве.

А с 17 по 21 декабря у семи кузбассовцев обнаружили гонконгский грипп (H3N2). Таким образом, за неделю число жителей региона, заболевших этим гриппом, выросло в семь раз.