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В Кузбассе стремительно распространяется гонконгский грипп

27 декабря 2018 в 09:18

За неделю в Кузбассе зарегистрировали более 17,7 тыс. случаев ОРВИ. По информации Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, этот показатель вырос на 13,6%  по сравнению с предыдущим периодом.

При этом 400 кузбассовцев попали в больницы с осложнённым течением ОРВИ.

«Госпитализировано 400 больных с осложнённым течением ОРВИ, в том числе 344 ребёнка», – сообщили в ведомстве.

А с 17 по 21 декабря у семи кузбассовцев обнаружили гонконгский грипп (H3N2). Таким образом, за неделю число жителей региона, заболевших этим гриппом, выросло в семь раз.


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