В Кузбасcе маленькая девочка пропала с детской площадки

Мать оставила ребенка без присмотра на несколько минут, а когда вернулась, то не нашла её там. Женщина позвонила в полицию.

Во время поквартирного обхода в доме, где живёт ребёнок, в соседнем подъезде правоохранители столкнулись в соседнем подъезде с женщиной, которая вела ребёнка за руку.

«Выяснилось, что девочка устала ждать маму, пошла домой, но по ошибке зашла в другой подъезд и позвонила в дверь чужой квартиры. И женщина, хозяйка квартиры, как раз направлялась вместе с девочкой на поиски её мамы», - рассказали полицейские.

Правоохранители поблагодарили горожанку за отзывчивость и вскоре передали матери ее дочь.