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На кузбасской трассе пассажиры автобуса жгли шины, чтобы спастись

27 декабря 2018 в 12:38

На автодороге «Промышленная — Ваганово» полицейские обнаружил стоящий на обочине дороги автобус с включенными аварийными сигналами и открытыми моторными люками.

«Выяснилось, что в автобусе находились 48 пассажиров, граждане Узбекистана, которые ехали в Красноярск», - рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

К тому моменту, как их нашли, водители автобуса уже жгли колёса, чтобы хоть как-то согреть пассажиров. Полицейские вызвали на место происшествия автобус местного автотранспортного предприятия, в котором пассажиров отвезли на вокзал районного центра. Уже оттуда они смогли уехать к месту назначения рейсовым междугородним транспортом.

 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.


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