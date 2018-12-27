Как будут работать кузбасские медучреждения в новогодние праздники

«Кузбасские поликлиники не будут работать 31 декабря 2018 года, 1, 3, 5 и 7 января 2019 года», - сообщает Кемеровский областной медицинский информационно–аналитический центре (КОМИАЦ).

В остальные дни, при необходимости, жители региона могут обращаться за помощью к медикам. Во всех больницах будут ответственные дежурные во время праздников.

А вот Областной клинический онкологический диспансер будет оказывать специализированную помощь во время новогодних праздников. Такое решение руководством медицинской организации принято впервые за историю работы диспансера. 3,4 и 5 января на базе онкодиспансера пациенты смогут получить лекарственную терапию, также будет работать бригада в дневном стационаре и лабораторная служба.

Отмечается, что на круглосуточный режим работы на время новогодних праздников переходит травмпункт Шерегеша.