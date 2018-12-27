Кемеровчанин сжег желудок пивом в известном баре

Речь идет о баре «Белочка», расположенном в районе трамвайного кольца на КЭМХ. Специалисты Роспотребнадзора провели в заведении внеплановую проверку после того, как один из посетителей заведения получил серьезный ожог.

Ранее в заведении специалисты промывали трубы из кег специальным раствором. В это время в бар пришёл мужчина и заказал пиво. По словам владельца «Белочки», бармен начал наливать ему пиво из первой кеги, так как думал, что трубка кеги уже промыта.

«Будучи уверенным в том, что налил пиво, так как раствор совсем другого цвета (белый), подал стакан мужчине, который сделал глоток, начал плеваться, побежал промывать рот. Поле этого он налил мужчине молока. Примерно через час мужчина ушёл из бара», – рассказал он в суде.

Дома горожанин вновь почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Медики диагностировали ему отравление средней степени тяжести, химический ожог желудочно-кишечного тракта, а также ожог веществами прижигающего действия.

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в заведении множество нарушений санитарных норм. В итоге суд признал владельца бара виновным в совершении административного правонарушения. Индивидуальному предпринимателю назначили наказание в виде приостановления работы бара на 40 суток.