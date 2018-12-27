Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе срочно эвакуировали посетителей авто...

В Кузбассе срочно эвакуировали посетителей автовокзала

27 декабря 2018 в 15:05

27 декабря в Ленинске-Кузнецком эвакуировали сотрудников и посетителей автовокзала. По словам очевидцев, на территории учреждения обнаружили подозрительный предмет.

Известно, что на месте работали сотрудники скорой помощи, МЧС России и правоохранители.

«Сигнала о пожаре в здании автовокзала к нам не поступало. Установлено, что там также не было задымления», – цитируют местные СМИ представителей ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.


Читайте также

Content 3930fc1727c906abdf59d92339cfb2600427dfa4 726
В Кузбасcе маленькая девочка пропала с детской площадки
Content
На кузбасской трассе пассажиры автобуса жгли шины, чтобы спастись
Content content home
Как будут работать кузбасские медучреждения в новогодние праздники
Content 2 12 676x450
Кемеровчанин сжег желудок пивом в известном баре

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?