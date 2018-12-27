В Кузбассе срочно эвакуировали посетителей автовокзала

27 декабря в Ленинске-Кузнецком эвакуировали сотрудников и посетителей автовокзала. По словам очевидцев, на территории учреждения обнаружили подозрительный предмет.

Известно, что на месте работали сотрудники скорой помощи, МЧС России и правоохранители.

«Сигнала о пожаре в здании автовокзала к нам не поступало. Установлено, что там также не было задымления», – цитируют местные СМИ представителей ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.