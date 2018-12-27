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С нового года в Кемеровской области подорожает электроэнергия

27 декабря 2018 в 15:19

Согласно решению Региональной энергетическая комиссии Кемеровской области от 25 декабря, новые тарифы на электроэнергию начнут действовать с 1 января 2019 года.

Напомним, до этого в регионе электроэнергия дорожала в июле 2018 года. Тогда одноставочный тариф для горожан и жителей сёл вырос до 2,30 руб./кВт·ч., а для других категорий населения –до 3,28 руб./кВт·ч.

С 1 января для кузбассовцев, проживающих в городах и сёлах, одноставочный тариф составит 2,33 руб./кВт·ч. Для прочих категорий населения новый тариф достигнет 3,33 руб./кВт·ч.


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