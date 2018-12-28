В Новокузнецке трамвай протащил женщину по улице

Инцидент произошел 23 декабря около 17:00 на пересечение улицы М. Тореза и проспекта Советской Армии. По словам пострадавшей пассажирки, трамвай дверью зажал ее руку, из-за чего ей несколько метров пришлось бежать за общественным транспортом.

«По словам горожанки, она стояла на остановке, перед ней со стороны водителя открылись двери, оттуда вышли несколько человек, новокузнечанка их пропустила, попыталась зайти, но, с её слов, не успела, двери закрылись, её рука вместе с сумкой оказалась в салоне, а самой ей пришлось бежать за транспортом несколько метров», — рассказали в ГИБДД по Новокузнецку.

По словам потерпевшей, кроме неё на остановке были ещё два человека. Один из них парень, в тёмной одежде с бежевым пакетом на руке. Именно они помогли привлечь внимание водителя. Один стучал по рельсам, другой размахивал руками. Только после этого т водитель остановил транспорт.

Позднее горожанка обратилась за медицинской помощью.

«У неё диагностировали травму руки и тазобедренного сустава», - добавили в ведомстве.

Однако водитель и кондуктор это отрицают. По их версии, женщина успела зайти в салон трамвая, но ей действительно прищемило дверью руку. Теперь Госавтоинспекция ищет свидетелей произошедшего.

Всех, кто стал свидетелем инцидента, просят позвонить по телефону в Новокузнецке: 45-97-27 или 8-908-957-5410. Анонимность гарантируется!