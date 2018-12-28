На кузбасской трассе грузовик отцепился от буксировщика и снёс легковушку (видео)

ДТП произошло 27 декабря около 14:00 в Кузбассе на 3 км дороги «Подъезд к пгт Тяжинский»

Как рассказали в региональном ГИБДД, КамАЗ буксировали в тёплый бокс. В какой-то момент трос отцепился от буксировщика, из-за чего водитель грузовика не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Chery Tiggo. В результате Chery упал на бок.

«В результате аварии никто не пострадал», – рассказали в ведомстве.

Фото: vk.com / "Месторасположение ДПС - город Мариинск".