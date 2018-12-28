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Владимир Путин включил Сергея Цивилева в Госсовет

28 декабря 2018 в 14:05

Президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета по 16 направлениям.

Все рабочие группы должны будут готовить материалы к заседания Госсовета по своим направления. За одно из направлений будет отвечать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Созданы рабочие группы по направлениям «государственное и муниципальное управление» (возглавил мэр Москвы Сергей Собянин), <…> «энергетика» (губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев)», — пишет РИА.

Стоит отметить, что президент выбирает сам глав рабочих групп, а вот их членов выбирают уже сами главы. Заседания групп будут проходить минимум один раз в месяц.


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