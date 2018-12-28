Кемеровчанин срубил ель посреди города

Инцидент произошёл в ночь на 28 декабря.

В одном из популярных кемеровских пабликов в соцсети «ВКонтакте» опубликовали ролик, на кадрах которого видно, как неизвестный мужчина вырубает ёлку в жилом комплексе «Южный» и уезжает вместе с деревом в неизвестном направлении.

На кадрах видно, что злоумышленник сначала решил положить дерево в салон машины, но затем открыл багажник. В итоге он просто прикрепил ель к машине и уехал вместе с деревом.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали случившееся в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».