В Кузбассе расследуют загадочную смерть осуждённого

Инцидент произошёл в исправительной колонии №22, которая находится в Мозжухе Кемеровского района.

Как рассказал врио начальника ГУ ФСИН России по Кемеровской области Андрей Попето, осуждённый не проснулся.

«По данному факту проводится проверка. Эти материалы переданы в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Если к этому будут причастны в том числе сотрудники колонии, то они, значит, понесут уголовную ответственность», – сказал Андрей Попето.

В целом, по его словам, в исправительных учреждениях региона уменьшилось число преступлений.