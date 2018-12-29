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Пользователи соцсетей сообщили о гибели детей при пожаре в Мысках

29 декабря 2018 в 10:36

Пользователи соцсетей распространили информацию о погибших при пожаре в Мысках детях. Информация о том, что при пожаре в многоквартирном доме на улице Советской в Мысках якобы погибли дети, появилась в группе «Инцидент Кемерово».

Сообщение вызвало бурное обсуждение и выражение скорби от пользователей. Один из пользователей написал, что при пожаре в квартире дети погибли и спасти удалось только их беременной матери.

Как сообщили в ГУ МЧС, по указанному адресу вечером 28 декабря действительно произошёл пожар, во время которого из подъезда эвакуировались пятеро человек, женщина из той квартиры, где началось возгорание, вышла самостоятельно. Однако погибших при этом пожаре нет.

Сигналов о смерти несовершеннолетних при пожаре в Мысках в ведомство не поступало.


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