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В Новокузнецке автобус сбил 18-летнюю девушку

29 декабря 2018 в 12:07

ДТП произошло вечером 28 декабря на улице 40 лет ВЛКСМ.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, около 20:30 рядом с домом №3 автобус сбил 18-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате водитель автобуса НефАЗ наехал на пешехода. Пострадавшей диагностировали различные травмы, ей назначили амбулаторное лечение», – пояснил собеседник издания.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров.

 

 

Фото: vk.com / «ДТП Новокузнецка».


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