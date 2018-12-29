В Новокузнецке автобус сбил 18-летнюю девушку

ДТП произошло вечером 28 декабря на улице 40 лет ВЛКСМ.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, около 20:30 рядом с домом №3 автобус сбил 18-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате водитель автобуса НефАЗ наехал на пешехода. Пострадавшей диагностировали различные травмы, ей назначили амбулаторное лечение», – пояснил собеседник издания.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе не было пассажиров.

Фото: vk.com / «ДТП Новокузнецка».