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В Кузбассе уволили заместителя губернатора

29 декабря 2018 в 12:14

Замгубернатора по туризму Михаил Бостанджогло перестал исполнять свои обязанности с 29 декабря 2018.

Информация о кадровых изменениях в аппарате управления появилась на сайте администрации Кемеровской области.

«Михаил Бостанджогло освобождён от исполнения обязанностей заместителя губернатора (по вопросам культуры, спорта и туризма) с 29 декабря 2018 года. Он сам написал заявление об уходе по собственному желанию», — пояснили в АКО.

В настоящее время приемник на эту должность пока не назначен, пояснили в ведомстве.

 

 

Фото: пресс-служба АКО.


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