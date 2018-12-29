В Кузбассе уволили заместителя губернатора

Замгубернатора по туризму Михаил Бостанджогло перестал исполнять свои обязанности с 29 декабря 2018.

Информация о кадровых изменениях в аппарате управления появилась на сайте администрации Кемеровской области.

«Михаил Бостанджогло освобождён от исполнения обязанностей заместителя губернатора (по вопросам культуры, спорта и туризма) с 29 декабря 2018 года. Он сам написал заявление об уходе по собственному желанию», — пояснили в АКО.

В настоящее время приемник на эту должность пока не назначен, пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба АКО.