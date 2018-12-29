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Кузбассовцев предупредили об изменениях в телевещании

29 декабря 2018 в 12:23

Как сообщалось ранее, с 15 апреля в Кузбассе отключат аналоговое телевещание. Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, в Кузбассе уже включили последние передатчики второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном объёме.

«Теперь 96% жителей региона могут смотреть 20 цифровых каналов. Их отличает высокое качество изображения и звука, а абонентская плата отсутствует», - пояснили в АКО.

Отмечается, что современные телевизоры полностью готовы к приёму цифровых эфирных телеканалов. А вот для старых моделей понадобится цифровая приставка.


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