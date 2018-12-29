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В Кемерове в мороз пропал подросток

29 декабря 2018 в 13:11

За помощью в полицию обратилась мать школьника. Женщина сообщила, что несмотря на позднее время ее сын до сих пор не пришел домой, а его телефон выключен.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам мальчика. Ребенка обнаружили на дороге.

«Ребёнок шёл без сопровождения взрослых и сильно замёрз. Автоинспекторы обогрели его в патрульном автомобиле и выяснили, что вечерний автобус, на котором школьник всегда возвращался домой после тренировок, не вышел на маршрут, и несовершеннолетний решил добираться пешком», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Выяснилось, что телефон ребёнка просто разрядился и он никак не мог связаться с родителями и сообщить им, что идёт домой.


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