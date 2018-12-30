В Новокузнецке 20 человек застряли в снегу

Молодая семья с двумя детьми выехала из Куйбышевского района в п. Митино и застряла в снегу. Они вызвали на помощь друзей, однако в само подкрепление не смогло выбраться из заносов. Вторая партия «спасателей» повторила их судьбу. В итоге несколько автомобилей и в общей сложности 20 человек оказались в заложниках у сугробов. На помощь пришлось вызывать профессионалов.

«Операция по спасению длилась шесть часов», - сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.

В итоге застрявших все же откопали. Несмотря на суровые погодные условия, пострадавших среди них нет.

Фото: МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка.