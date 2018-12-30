В Кемерове маршрутка устроила тройное ДТП

Авария произошла днём 30 декабря в Рудничном районе Кемерова.

Как сообщают очевидцы последствий происшествия, авария произошла на пересечении проспекта Шахтёров и проспекта Кузбасский. Маршрутка спровоцировала тройное ДТП –водитель столкнулся с легковушкой, а затем совершил наезд ещё на один автомобиль.

«Водитель автобуса ПАЗ при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, не принял мер, возможно, к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Произвел столкновение с автомобилем Opel Astra, после чего автобус совершил столкновение ещё с одним автомобилем – Nissan March», — рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП никто не пострадал, причинён материальный ущерб.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».