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В Кемерове маршрутка устроила тройное ДТП

30 декабря 2018 в 17:42

Авария произошла днём 30 декабря в Рудничном районе Кемерова.

Как сообщают очевидцы последствий происшествия, авария произошла на пересечении проспекта Шахтёров и проспекта Кузбасский. Маршрутка спровоцировала тройное ДТП –водитель столкнулся с легковушкой, а затем совершил наезд ещё на один автомобиль.

«Водитель автобуса ПАЗ при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, не принял мер, возможно, к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Произвел столкновение с автомобилем Opel Astra, после чего автобус совершил столкновение ещё с одним автомобилем – Nissan March», — рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП никто не пострадал, причинён материальный ущерб.

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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