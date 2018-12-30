В Кузбассе «семёрка» протаранила Toyota и улетела в кювет

ДТП произошло в субботу, 29 декабря, около 13:35 на 10 километре автодороги Белово — Новый городок. Как в областном ГИБДД, автомобилист за рулём ВАЗ 21074 не справился с управлением, вылетел на встречку, протаранил другую легковушку и слетел в кювет.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21074 не выбрал скорость, позволяющую обеспечивать постоянный контроль за движением транспортного средства. Автолюбитель не учёл дорожные и метеорологические условия, из-за этого не справился с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Toyota Fielder», — рассказали в ведомстве.

Водитель ВАЗа получил травмы. Его доставили в больницу.

Фото: vk.com / belovo.