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В Кузбассе «семёрка» протаранила Toyota и улетела в кювет

30 декабря 2018 в 18:48

ДТП произошло в субботу, 29 декабря, около 13:35 на 10 километре автодороги Белово — Новый городок. Как в областном ГИБДД, автомобилист за рулём ВАЗ 21074 не справился с управлением, вылетел на встречку, протаранил другую легковушку и слетел в кювет.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21074 не выбрал скорость, позволяющую обеспечивать постоянный контроль за движением транспортного средства. Автолюбитель не учёл дорожные и метеорологические условия, из-за этого не справился с рулевым управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем Toyota Fielder», — рассказали в ведомстве.

Водитель ВАЗа получил травмы. Его доставили в больницу.

 

Фото: vk.com / belovo.


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