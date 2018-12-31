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Жители России записали поздравление для пожарного «Зимней вишни» Сергея Генина

31 декабря 2018 в 15:01

Командира пожарного звена поздравили люди из разных городов страны, в том числе из Новосибирска, Томска, Красноярска и Санкт-Петербурга. В создании ролика также приняли участие сотрудники МЧС России.

Напомним, с апреля и по настоящий момент Сергей Генин находится в СИЗО. Он является одним из обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Жители разных городов России, в том числе коллеги обвиняемого, записали для него трогательное видеопоздравление с наступающим Новым годом.

 «Друг, брат, терпения тебе в новом году. Не забывай, мы с тобой всегда, каждую минуту, каждую секунду», - говорится в одном из поздравлений.

Большинство отметили, что поддерживают Сергея Генина и верят, что следующий Новый год он отпразднует вместе со своей семьёй.

 

Видео: youtube.com / Вангелий Иванов.


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