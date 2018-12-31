Мэр Кемерова поздравил горожан с наступающим Новым годом

Видеопоздравление от Ильи Середюка опубликовано в официальном аккаунте Instagram мэра.

Глава столицы Кузбасса поздравил горожан с Новым годом и Рождеством. Илья Середюк отметил, что в 2018 году город пережил многое и поблагодарил горожан за активность и инициативность.

«Пусть 2019 год станет временем перемен к лучшему, пусть сбудутся все ваши мечты, а вас окружают близкие люди и дарят вам тепло, заботу, комфорт и уют», - пожелал кемеровчанам мэр.