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Мэр Кемерова поздравил горожан с наступающим Новым годом

31 декабря 2018 в 18:27

 Видеопоздравление от Ильи Середюка опубликовано в официальном аккаунте Instagram мэра.

Глава столицы Кузбасса поздравил горожан с Новым годом и Рождеством. Илья Середюк отметил, что в 2018 году город пережил многое и поблагодарил горожан за активность и инициативность.

«Пусть 2019 год станет временем перемен к лучшему, пусть сбудутся все ваши мечты, а вас окружают близкие люди и дарят вам тепло, заботу, комфорт и уют», - пожелал кемеровчанам мэр.


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