Кемеровчанка попала в больницу после катания с горки

В середине дня 1 января горожанка упала, катаясь с горки. Как рассказали свидетели, женщина пошла кататься на природный склон в лесу возле микрорайона Серебряный Бор.

Отметим, что никаких особенных мер безопасности там не предусмотрено, так как горки естественные, а один из склонов даже выходит в овраг. Тем не менее, не мешает местным жителям кататься, в том числе на плюшках. По словам очевидца происшествия, пока люди не заметили, что внизу лежит женщина, на неё успели скатиться несколько детей.

«Это не сразу заметили, но на дне оврага лежала женщина. Мы подбежали, спросили, чем помочь, она была в сознании, но ничего не ответила, не поднялась», — цитируют местные СМИ очевидцев случившегося.

Так как встать сама женщина не могла и говорила, что не чувствует рук и ног, её побоялись поднимать и переносить и вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезла прибывшая на место бригада медиков увезла пострадавшую.