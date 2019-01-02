Два ребёнка погибли при пожаре в пгт Промышленная

Пожар произошел в одном из частных домов около 3:00 в среду, 2 января. При пожаре погибли 8-месячный мальчик и девочка, которой было 1 год 10 месяцев.

«По предварительным данным, на момент возгорания в частном доме находились муж с женой, их родственник, а также трое малолетних детей. Женщина увидела возгорание и разбудила мужа. Мужчина успел вынести из огня 3-летнего сына и жену, которая к этому моменту была без сознания. Родственник сумел покинуть горящий дом самостоятельно», - сообщили в областном Следственном комитете.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и следственная группа. В рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти потерпевших, а также причина возгорания.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице с признаками отравления продуктами горения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.