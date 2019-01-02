Кемеровчанин обворовал храм в Барнауле

Инцидент произошёл в храмовом комплексе во имя апостола-евангелиста Иоанна-Богослова. Мужчина украл с витрины лоток с венчальными кольцами, а также украшения с надписями «Спаси и сохрани». Продавец отвлёкся и не заметил этого сразу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, задержанным преступником оказался 43-летний ранее судимый кемеровчанин. Задержанный не отрицает свою вину и уже возместил причинённый ущерб.

Работники храма отметили, что это первый случай святотатства в храме за много лет. Но самое главное, украденные кольца были не из золота, а просто относятся к предметам религиозного назначения.