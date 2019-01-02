В Прокопьевске заметили хищную чернобурую лису

Во вторник, 2 января, в соцсетях появились фото чернобурой лисы, которая разгуливает по улицам Прокопьевска.

Животное было замечено в микрорайоне Тырган, а ночью лиса гуляло по проспекту Строителей.

Выяснилось, что лиса сбежала из «Страусиного ранчо», расположенного на улице Верхоянская, 48. Более того, на свободе находится не одна чернобурая лиса, а две. А вот одна из сбежавших вернулась сама.

«Они совершенно безопасные, ручные, но могут испугаться чрезмерного внимания и убежать», - заверили сотрудники ранчо.

Фото: vk.com / prokopievsk.