Блог с тобой ›› Новости ›› В первый день года в Кузбассе родились 44 ребёнка

В первый день года в Кузбассе родились 44 ребёнка

02 января 2019 в 19:39

В Кузбассе подвели итоги традиционной акции «Родился ребенок». По данным департамента охраны здоровья населения Кемеровской области в первый день нового 2019 года в роддомах региона появились на свет 44 малыша: 25 мальчиков и 19 девочек. Среди последних оказалась и одна двойня.

«В Кемерове родились 12 младенцев, в Новокузнецке — 11. В Прокопьевске число жителей увеличилось на пять, в Ленинске-Кузнецком – на 4. По два малыша родились в Таштаголе и Гурьевском районе», - сообщили в пресс-службе АКО.

Напомним, акция проводится в регионе с 2000 года. Все новоиспеченные мамы получат по десять тысяч рублей, а ребятишки —  памятный серебряный медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».


Читайте также

Content 660x437 0 e0c327e0815a03824c1936a0a8d41da7 660x437 0x59f91261 6395766811421421749
Кемеровчанка попала в больницу после катания с горки
Content 551e490679883e25e1d3b7f2f39411fa
Два ребёнка погибли при пожаре в пгт Промышленная
Content 32599 tserkovnaya lavka u fomy 01
Кемеровчанин обворовал храм в Барнауле
Content
В Прокопьевске заметили хищную чернобурую лису

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?