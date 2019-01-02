В первый день года в Кузбассе родились 44 ребёнка

В Кузбассе подвели итоги традиционной акции «Родился ребенок». По данным департамента охраны здоровья населения Кемеровской области в первый день нового 2019 года в роддомах региона появились на свет 44 малыша: 25 мальчиков и 19 девочек. Среди последних оказалась и одна двойня.

«В Кемерове родились 12 младенцев, в Новокузнецке — 11. В Прокопьевске число жителей увеличилось на пять, в Ленинске-Кузнецком – на 4. По два малыша родились в Таштаголе и Гурьевском районе», - сообщили в пресс-службе АКО.

Напомним, акция проводится в регионе с 2000 года. Все новоиспеченные мамы получат по десять тысяч рублей, а ребятишки — памятный серебряный медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой».