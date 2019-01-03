В Ленинске-Кузнецком срочно эвакуировались посетители крупного ТЦ (видео)

В среду, 2 января, около 18:30 в крупном торговом центре «Фабрика» на улице Телефонная, 13 сработала пожарная сигнализация.

Как рассказали очевидцы, в этот момент в кинотеатре, расположенном на территории ТЦ, не включился свет, а также не загорелось табло выхода. По их словам, посетители не сразу поняли, что в ТЦ включилась пожарная сигнализация.

«Когда все уже начали выходить, зашла женщина, видимо, сотрудник развлекательного центра, что-то сказала, все вернулись на места и досматривали фильм. Вроде как учебная тревога была», — рассказала одна из посетительниц ТЦ «Фабрика».

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

.

Видео: vk.com/«Подслушано Ленинск-Кузнецкий».