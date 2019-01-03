В Междуреченске эвакуировали более 300 человек из кинотеатра

3 января 2019 года в кинотеатре «Кузбасс» произошло короткое замыкание.

Персонал кинотеатра оперативно вызвал сотрудников МЧС, однако более 300 человек до прибытия спасателей. Персонал кинотеатра оперативно вызвал сотрудников МЧС.

«По оперативным данным, произошло короткое замыкание в щитовой, без распространения и возгорания. Прибывшие на место подразделения МЧС РФ проверили помещения, признаков возгорания не обнаружено», — рассказали в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Сообщается, что на месте работают специалисты. Работа кинотеатра будет возобновлена только после подписания акта проверки технического состояния.